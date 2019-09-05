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В Японії потяг зійшов з рейок після зіткнення з вантажівкою

В Японії потяг зійшов з рейок після зіткнення з вантажівкою

Київ • УНН

 • 9965 перегляди

КИЇВ. 5 вересня. УНН. Принаймні 30 людей постраждали в результаті зіткнення пасажирського потягу з вантажівкою, яке сталося в четвер у японському місті Йокогама по сусідству з Токіо. Про це повідомляє УНН з посиланням на японське агентство Kyodo.

Інцидент стався на одному із залізничних переїздів, після зіткнення з вантажівкою пасажирський поїзд зійшов з рейок.

Головний вагон поїзда отримав серйозні пошкодження, над місцем події піднімаються чорні клуби диму.

На місці працюють рятувальники. Поліція з'ясовує обставини того, що сталося.

Нагадаємо, Японія провела польові випробування нового швидкісного потягу.

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