Полгода войны рф против Украины: британская разведка подвела итоги

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"Шесть месяцев назад россия начала полномасштабное вторжение в Украину с целью свергнуть правительство и оккупировать большую часть страны. В апреле российские лидеры поняли, что это не удалось, и вернулись к более скромным целям на востоке и юге Украины", - отметили в британской разведке.

Детали

В МО Британии отмечают, что российское наступление на Донбассе продвигается "минимально", "и россия ожидает большой украинской контратаки". "В оперативном плане россия испытывает недостаток боеприпасов, транспортных средств и личного состава. Моральный дух во многих частях ее вооруженных сил плохой, и ее армия значительно деградировала", - добавили в британской разведке.

По данным Минобороны Британии, дипломатическая власть рф уменьшилась, а долгосрочные экономические перспективы мрачны. "Прошло шесть месяцев, и война россии оказалась дорогой и стратегически вредной", - отметили в британской разведке.

Дополнение

Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 45,7 тыс. человек, 1924 танков, 199 вертолетов и сотен единиц военной техники.