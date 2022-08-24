Пів року війни рф проти України: британська розвідка підвела підсумки
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Міністерство оборони Великої Британії у новому зведенні на основі розвідданих підбиває підсумки пів року війни рф проти України, пише УНН.
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"Шість місяців тому росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну з метою скинути уряд та окупувати більшу частину країни. У квітні російські лідери зрозуміли, що це не вдалося, і повернулися до скромніших цілей на сході та півдні України", - вказали у британській розвідці.
Деталі
У МО Британії зазначають, що російський наступ на Донбасі просувається "мінімально", "і росія очікує на велику українську контратаку". "В оперативному плані росія відчуває нестачу боєприпасів, транспортних засобів та особового складу. Моральний дух у багатьох частинах її збройних сил поганий, і її армія значно деградувала", - додали у британській розвідці.
За даними Міноборони Британії, дипломатична влада рф зменшилася, а довгострокові економічні перспективи похмурі. "Минуло шість місяців, і війна росії виявилася дорогою та стратегічно шкідливою", - зауважили у британській розвідці.
Доповнення
Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 45,7 тис. осіб, 1924 танків, 199 гелікоптерів та сотень одиниць військової техніки.