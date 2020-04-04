Полмиллиона киевлян, вынужденно взяли отпуска за свой счет - Кличко

"В Киеве, по нашим подсчетам, примерно полмиллиона человек взяли отпуска за свой счет. Это та категория людей, которые живут от зарплаты до зарплаты. Некоторые запасы у них, к примеру, есть. Неделю, две, три они проживут без доходов. А после этого у людей вообще не будет денег. Я этот вопрос поднял на селекторном совещании с Президентом и Премьер-министром. И Президент сказал, что они этот вопрос просчитывают. Сегодня без государственной помощи невозможно ее решить. Бюджет города не выдержит такой нагрузки", - подчеркнул Кличко.

По его словам, Президент заверил, что соответствующий вопрос планируют решать денежными доплатами каждому, кто вынужденно не работает.

Напомним, в Киеве зафиксировано уже 214 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Как сообщалось, Кличко призвал представителей всех конфессий не проводить массовые мероприятия на Пасху.