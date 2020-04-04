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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 75847 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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5 марта, 17:33 • 89297 просмотра

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Полмиллиона киевлян, вынужденно взяли отпуска за свой счет - Кличко

Полмиллиона киевлян, вынужденно взяли отпуска за свой счет - Кличко

Киев  •  УНН

 • 17506 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. В столице примерно полмиллиона киевлян, вынужденно взяли отпуска за свой счет из-за внедрения ограничительных мер по противодействию коронавирусу. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"В Киеве, по нашим подсчетам, примерно полмиллиона человек взяли отпуска за свой счет. Это та категория людей, которые живут от зарплаты до зарплаты. Некоторые запасы у них, к примеру, есть. Неделю, две, три они проживут без доходов. А после этого у людей вообще не будет денег. Я этот вопрос поднял на селекторном совещании с Президентом и Премьер-министром. И Президент сказал, что они этот вопрос просчитывают. Сегодня без государственной помощи невозможно ее решить. Бюджет  города не выдержит такой нагрузки", - подчеркнул Кличко.

По его словам, Президент заверил, что соответствующий вопрос планируют решать денежными доплатами каждому, кто вынужденно не работает.

Напомним, в Киеве зафиксировано уже 214 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Как сообщалось, Кличко призвал представителей всех конфессий не проводить массовые мероприятия на Пасху.

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