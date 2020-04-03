Кличко закликав представників всіх конфесій не проводити масові заходи на Великдень
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко звернувся до представників всіх конфесій у столиці не проводити масових заходів на Великдень, з метою запобігання розповсюдження коронавірусу. Про це він заявив на брифінгу, передає кореспондент УНН.
“Скоро велике свято Пасхи. Як мер столиці я дуже хвилююся за якими наслідками воно відбудеться для мешканців нашого міста, як може вплинути на ситуацію з розповсюдженням коронавірусу в Києві. Я закликаю представників всіх конфесій дотримуватися обмежень і не проводити заходів з великим скупченням людей, зокрема, під час святкування Великодня”, — сказав Кличко.
За його словами, він спілкувався з представниками всіх конфесій і звернувся до них відповідально ставитися до безпеки вірян та проводити служби онлайн.
Нагадаємо, Глава Української греко-католицької церкви Святослав (Шевчук) дав поради вірянам та духовенству щодо ситуації зі святкуванням Великодня під час пандемії COVID-19.