Кличко призвал представителей всех конфессий не проводить массовые мероприятия на Пасху
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко обратился к представителям всех конфессий в столице не проводить массовых мероприятий на Пасху, с целью предотвращения распространения коронавируса. Об этом он заявил на брифинге, передает корреспондент УНН.
“Скоро большой праздник Пасхи. Как мэр столицы я очень волнуюсь с какими последствиями оно состоится для жителей нашего города, как может повлиять на ситуацию с распространением коронавируса в Киеве. Я призываю представителей всех конфессий соблюдать ограничения и не проводить мероприятий с большим скоплением людей, в частности, во время празднования Пасхи”, — сказал Кличко.
По его словам, он общался с представителями всех конфессий и обратился к ним ответственно относиться к безопасности верующих и проводить службы онлайн.
Напомним, глава Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук) дал советы верующим и духовенству о ситуации с празднованием Пасхи во время пандемии COVID-19.