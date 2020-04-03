Кличко призвал представителей всех конфессий не проводить массовые мероприятия на Пасху

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 62512 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 73578 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 87021 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 85131 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 103690 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 86624 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102776 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105880 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130941 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130322 просмотра

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Кличко призвал представителей всех конфессий не проводить массовые мероприятия на Пасху

Кличко призвал представителей всех конфессий не проводить массовые мероприятия на Пасху

Киев  •  УНН

 • 11797 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко обратился к представителям всех конфессий в столице не проводить массовых мероприятий на Пасху, с целью предотвращения распространения коронавируса. Об этом он заявил на брифинге, передает корреспондент УНН.

“Скоро большой праздник Пасхи. Как мэр столицы я очень волнуюсь с какими последствиями оно состоится для жителей нашего города, как может повлиять на ситуацию с распространением коронавируса в Киеве. Я призываю представителей всех конфессий соблюдать ограничения и не проводить мероприятий с большим скоплением людей, в частности, во время празднования Пасхи”, — сказал Кличко.

По его словам, он общался с представителями всех конфессий и обратился к ним ответственно относиться к безопасности верующих и проводить службы онлайн.

Напомним, глава Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук) дал советы верующим и духовенству о ситуации с празднованием Пасхи во время пандемии COVID-19.

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