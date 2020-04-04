В Києві зафіксовано вже 214 випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. В Києві зафіксовано вже 214 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"На сьогодні в столиці вже 214 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Кількість киян, що захворіли, збільшилася за минулу добу на 25 людей",- написав Кличко.
За його словами, це 15 жінок віком від 23-ох до 65-ти років та 10 чоловіків віком від 17-ти до 68-ми років. В тому числі захворіли на коронавірус ще двоє медиків.
"10 пацієнтів госпіталізували в столичні лікарні. 15 — лікуються на самоізоляції, під контролем медиків",- зазначив Кличко.
Нагадаємо, в Україні на ранок 4 квітня зафіксовано 1096 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 28 — летальні.