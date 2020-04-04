В Киеве зафиксировано уже 214 случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. В Киеве зафиксировано уже 214 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook, передает УНН.
"На сегодняшний день в столице уже 214 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Количество киевлян заболевших увеличилось за прошедшие сутки на 25 человек", - написал Кличко.
По его словам, это 15 женщин в возрасте от 23-х до 65-ти лет и 10 мужчин в возрасте от 17-ти до 68-ми лет. В том числе заразились коронавирусом еще двое медиков.
"10 пациентов госпитализировали в столичные больницы. 15 - лечатся на самоизоляции, под контролем медиков", - отметил Кличко.
Напомним, в Украине на утро 4 апреле зафиксирован 1096 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 28 - летальные.