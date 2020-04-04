Пів мільйона киян, вимушено взяли відпустки за свій рахунок – Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. В столиці приблизно пів мільйона киян, вимушено взяли відпустки за свій рахунок через впроваджені обмежувальні заходи з протидії коронавірусу. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, передає УНН з посиланням на пресслужбу КМДА.
“У Києві, за нашими підрахунками, приблизно пів мільйона людей взяли відпустки за свій рахунок. Це та категорія людей, які живуть від зарплати до зарплати. Деякі запаси у них, до прикладу, є. Тиждень, два, три вони проживуть без доходів. А після цього у людей взагалі не буде грошей. Я це питання підняв на селекторній нараді з Президентом та Прем’єр-міністром. І Президент сказав, що вони це питання прораховують. Сьогодні без державної допомоги неможливо його вирішити. Бюджет жодного міста не витримає такого навантаження”, — наголосив Кличко.
За його словами, Президент запевнив, що відповідне питання планують вирішувати грошовими доплатами кожному, хто вимушено не працює.
Нагадаємо, в Києві зафіксовано вже 214 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.
Як повідомлялося, Кличко закликав представників всіх конфесій не проводити масові заходи на Великдень.