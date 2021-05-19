"Питтсбург" победил "Айлендерс" и сравнял счет в серии первого раунда плей-офф НХЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. "Питтсбург" дома со счетом 2:1 обыграл "Нью-Йорк Айлендерс" во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает УНН со ссылкой на сайт НХЛ.
Детали
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брайан Раст (4-я минута) и Джефф Картер (14), в проигравших отличился Джош Бейли (35).
Голкипер “Айлендерс” Семен Варламов, который не играл в первом матче, занял место в воротах команды и отразил 43 броска.
Счет в серии до четырех побед стал 1-1, первый матч завершился победой “Айлендерс” в овертайме (4:3). Третья встреча состоится 21 мая (начало — 02:00 Киев) в Нью-Йорке. По итогам регулярного чемпионата “Питтсбург” занял первое место в турнирной таблице Восточной дивизиона, “Айлендерс” стали четвертыми. В текущем сезоне из-за пандемии плей-офф проходит внутри четырех дивизионов в финал конференций.
Напомним
Хоккеисты “Бостона” сравняли счет в конце третьего периода и вырвали победу в овертайме второго поединка, сравняв счет в серии плей-офф Кубка Стэнли с “Вашингтоном”.