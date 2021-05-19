"Піттсбург" переміг "Айлендерс" і зрівняв рахунок в серії першого раунду плей-офф НХЛ

Деталі

У складі переможців закинутими шайбами ​​відзначилися Брайан Раст (4-я хвилина) і Джефф Картер (14), у тих, хто програв відзначився Джош Бейлі (35).

Голкіпер “Айлендерс” Семен Варламов, який не грав у першому матчі, зайняв місце у воротах команди і відбив 43 кидка.

Рахунок в серії до чотирьох перемог став 1-1, перший матч завершився перемогою “Айлендерс” в овертаймі (4:3). Третя зустріч відбудеться 21 травня (початок — 02:00 Київ) в Нью-Йорку. За підсумками регулярного чемпіонату “Піттсбург” посів перше місце в турнірній таблиці Східного дивізіону, “Айлендерс” стали четвертими. У поточному сезоні через пандемію плей-офф проходить всередині чотирьох дивізіонів до фіналів конференцій.

Нагадаємо

Хокеїсти “Бостона” зрівняли рахунок у кінці третього періоду і вирвали перемогу в овертаймі другого поєдинку, зрівнявши рахунок у серії плей-офф Кубку Стенлі з "Вашингтоном