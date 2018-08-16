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Пить белое вино в жару полезнее, чем красное - нарколог

Киев • УНН

 • 53472 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Разбавленное напополам с водой белое вино хорошо утоляет жажду в жару. А потребление этого напитка летом - даже полезно. Такое мнение публично высказал специалист-нарколог Евгений Брюн, передает УНН.

Пить белое вино в жару полезнее, чем красное - нарколог

"Белое вино в жару переносится легче, чем красное, поскольку делается из чистого сока, в нем меньше сахара, танинов и других "загружающих" печень веществ", - объяснил он.

При этом красное вино "тяжелее из-за красителей, шкурок, косточек от винограда, флавоноидов", - добавил нарколог.

Также, по его словам, разбавленное вино не дает ощутимо опьянеть.

В то же время кардиолог Евгений Осипов предупредил, что в жаркую погоду лучше воздерживаться от любого спиртного.

"В вине нужно быть в любую погоду довольно ограниченным. Если мы говорим о дневной дозе, а это считается около 50 граммов вина, то белое оно или красное, вряд ли вызовет значительное обезвоживание", — отметил Осипов.

Напомним, как писал УНН, украинцы предпочитают полусладкое вино. Об этом, в частности, свидетельствуют промежуточные результаты опроса, инициированного отечественным брендом "Коктебель".

Также отметим, что наши соотечественники увеличивают траты на алкоголь

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