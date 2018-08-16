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Пити біле вино у спеку корисніше, ніж червоне - нарколог

Київ • УНН

 • 53472 перегляди

КИЇВ. 16 серпня. УНН. Розбавлене навпіл з водою біле вино добре втамовує спрагу у спеку. А споживання цього напою влітку - навіть корисне. Таку думку публічно висловив фахівець-нарколог Євген Брюн, передає УНН.

Пити біле вино у спеку корисніше, ніж червоне - нарколог

"Біле вино у спеку переноситься легше, ніж червоне, оскільки робиться з чистого соку, у ньому менше цукру, танінів та інших речовин, які "завантажують" печінку", - пояснив він.

При цьому червоне вино "важче через барвники, шкірки, кісточки від винограду, флавоноїди", - додав нарколог.

Також, за його словами, розбавлене вино не дає відчутно сп'яніти.

У той же час кардіолог Євген Осипов попередив, що у спекотну погоду краще утримуватися від будь-якого спиртного.

"З вином потрібно бути в будь-яку погоду досить стриманим. Якщо ми говоримо про добову дозу, а це вважається близько 50 грамів вина, то біле воно чи червоне, навряд чи викличе значне зневоднення", - зазначив Осипов.

Нагадаємо, як писав УНН, українці надають перевагу напівсолодкому вину. Про це, зокрема, свідчать проміжні результати опитування, ініційованого вітчизняним брендом "Коктебель".

Також відзначимо, що наші співвітчизники збільшують витрати на алкоголь.

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