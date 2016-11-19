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Вопрос освобождения украинских заложников и предоставления амнистии боевикам не могут быть связаны - И.Фриз

Вопрос освобождения украинских заложников и предоставления амнистии боевикам не могут быть связаны - И.Фриз

Киев • УНН

 • 11224 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Вопрос освобождения украинских заложников и предоставления амнистии боевикам не могут быть связаны. Об этом во время своего доклада на заседании по вопросам Гражданского измерения безопасности Парламентской Ассамблеи НАТО заявила народный депутат, председатель Постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз, передает УНН со ссылкой на пресс-службу БПП.

Она также от имени украинской стороны выразила слова благодарности за возможность донести позицию украинской делегации.

"Для нас крайне актуальна и необходима возможность донести через вас парламентам государств в каком состоянии находится сейчас Украина", - подчеркнула парламентарий.

Ирина Фриз выразила некоторые замечания к докладу "Две войны Украины: защита независимости и внедрение реальных реформ" Лорда Джоплинга (Великобритания), исполняющего обязанности секретаря Подкомитета с демократического управления.

"Позвольте воспользоваться возможностью и сделать несколько замечаний к докладу. В частности, в пункте 19-м. Когда мы говорим о проведении местных выборов, на которые ссылался уважаемый господин докладчик, вспоминая "Минск - 2", мы должны говорить о том, что без фактора безопасности и контроля - не может быть и речи о каких-либо выборах, или даже обсуждения политического блока вопросов во время дальнейших переговоров в Минском формате. ", - подчеркнула Ирина Фриз.

Она также акцентировала внимание на необходимости освобождения украинских заложников, которые сегодня находятся в России.

"По нашему мнению, вопрос освобождения всех заложников, особенно политических, которые сегодня удерживаются, около 30 человек, на территории России - это вопрос для нас номер один. И он  не может быть связан  с предоставлением амнистии для боевиков, ведь, если мы сегодня будем обсуждать вопрос для амнистии боевиков - мы уже сейчас предоставляем им возможность держать оружие, убивать украинских граждан, украинских солдат и понимать, что они не будут нести за это никакой ответственности ", - сказала во время своего доклада народный депутат.

В конце выступления Ирина Фирз подчеркнула, что украинская делегация видит целесообразность отделить вопрос освобождения украинских заложников и предоставления амнистии боевикам.

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