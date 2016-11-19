Питання звільнення українських заручників і надання амністії бойовикам не можуть бути пов’язані – І.Фріз

Вона також від імені української сторони висловила слова вдячності за можливість донести позицію української делегації.

“Для нас вкрай актуальна і необхідна можливість донести через вас парламентам держав у якому стані перебуває зараз Україна”, — наголосила парламентар.

Ірина Фріз висловила деякі зауваження до доповіді “Дві війни України: захист незалежності та запровадження реальних реформ” Лорда Джоплінга (Велика Британія), виконуючого обов’язки секретаря Підкомітету з демократичного врядування.

“Дозвольте скористатися можливістю і зробити декілька зауважень до доповіді. Зокрема, у пункті 19-му. Коли ми говоримо про проведення місцевих виборів, на які посилався шановний пан доповідач, згадуючи „Мінськ — 2“, ми маємо говорити про те, що без безпекового фактору і контролю — не може бути мови про будь-які вибори, або навіть обговорення політичного блоку питань під час подальших перемовин у Мінському форматі.”, — підкреслила Ірина Фріз.

Вона також акцентувала увагу на необхідності звільнення українських заручників, які сьогодні перебувають у Росії.

“На наше переконання, питання звільнення усіх заручників, особливо політичних, які сьогодні утримуються, близько 30-ти осіб, на території Росії — є питанням для нас номер один. І воно не може бути пов’язане з наданням амністії для бойовиків, адже, якщо ми сьогодні будемо обговорювати питання для амністії бойовиків — ми вже зараз надаємо їм можливість тримати зброю, вбивати українських громадян, українських солдат і розуміти, що вони не будуть нести за це жодної відповідальності”, — сказала, під час своєї доповіді народний депутат.

В кінці виступу Ірина Фірз підкреслила, що українська делегація бачить доцільність відокремити питання звільнення українських заручників і надання амністії бойовикам.