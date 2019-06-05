Вопрос вступления Украины в НАТО обязательно будет вынесен на референдум - президент

"Курс в НАТО - это безопасность страны и уровень нашей армии. Мы должны рассказать украинцам, что такое НАТО и о том, что это не так страшно. И когда украинцы будут готовы, то мы обязательно вынесем этот вопрос на референдум и Украина будет в НАТО", - подчеркнул он.

Как сообщал УНН, в НАТО обязались выделить более 40 млн евро на поддержку Украины, в частности, в сфере киберзащиты.