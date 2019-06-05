Питання вступу України до НАТО обов’язково буде винесене на референдум - президент
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Питання вступу України до НАТО обов’язково буде винесене на референдум. Про це під час інтерв'ю в ефірі одного з українських телеканалів заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє УНН.
"Курс у НАТО – це безпека країни і рівень нашої армії. Ми повинні розповісти українцям, що таке НАТО і про те, що це не так страшно. І коли українці будуть готові, то ми обов'язково винесемо це питання на референдум і Україна буде в НАТО", - наголосив він.
Як повідомляв УНН, у НАТО зобов'язалися виділити понад 40 мільйонів євро на підтримку України, зокрема, у сфері кіберзахисту.