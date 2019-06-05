НАТО виділило Україні 40 млн євро
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. У НАТО зобов'язалися виділити понад 40 мільйонів євро на підтримку України, зокрема, у сфері кіберзахисту. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає УНН з посиланням на прес-службу Альянсу.
"Через десять трастових фондів союзники і партнери по НАТО зобов'язалися виділити понад 40 мільйонів євро на підтримку України. У таких областях, як командування та управління, кіберзахист і медична реабілітація", - сказав Генсек НАТО напередодні на прес-конференції з Президентом України Володимиром Зеленським.
Він також нагадав, що союзники по НАТО проводять навчання Збройних сил України, а радники підтримують реформи в сфері безпеки і оборони України.
Нагадаємо, Зеленський заявив, що не змінюватиме курс на ЄС і НАТО в Конституції.