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НАТО виділило Україні 40 млн євро

НАТО виділило Україні 40 млн євро

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 червня. УНН. У НАТО зобов'язалися виділити понад 40 мільйонів євро на підтримку України, зокрема, у сфері кіберзахисту. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає УНН з посиланням на прес-службу Альянсу.

"Через десять трастових фондів союзники і партнери по НАТО зобов'язалися виділити понад 40 мільйонів євро на підтримку України. У таких областях, як командування та управління, кіберзахист і медична реабілітація", - сказав Генсек НАТО напередодні на прес-конференції з Президентом України Володимиром Зеленським.

Він також нагадав, що союзники по НАТО проводять навчання Збройних сил України, а радники підтримують реформи в сфері безпеки і оборони України.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що не змінюватиме курс на ЄС і НАТО в Конституції.

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