Вопросы относительно осужденных Н.Карпюка и С.Клыха "нормандская четверка" не обсуждала - Д.Песков

Отвечая на просьбу прокомментировать возможность обмена двух украинцев, Д.Песков отметил, что не в курсе, ведется ли разговор об обмене.

"Это вопрос российского правосудия. Это исключительно компетенция российского правосудия", - сказал он.

Напомним, Н.Карпюка и С.Клыха в РФ признали виновными в смерти и ранении нескольких десятков российских солдат во время боевых действий во времена Чеченской войны. Их приговорили к 22 с половиной и 20 годам заключения соответственно. Украинцы обвинения отвергают и подчеркивают: участия в боевых действиях не принимали и не были на территории Чечни.