Вопросы относительно осужденных Н.Карпюка и С.Клыха "нормандская четверка" не обсуждала - Д.Песков
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Вопрос судьбы осужденных в России украинцев Николая Карпюка и Станислава Клыха не поднимался на встрече лидеров "нормандского формата" в Берлине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
Отвечая на просьбу прокомментировать возможность обмена двух украинцев, Д.Песков отметил, что не в курсе, ведется ли разговор об обмене.
"Это вопрос российского правосудия. Это исключительно компетенция российского правосудия", - сказал он.
Напомним, Н.Карпюка и С.Клыха в РФ признали виновными в смерти и ранении нескольких десятков российских солдат во время боевых действий во времена Чеченской войны. Их приговорили к 22 с половиной и 20 годам заключения соответственно. Украинцы обвинения отвергают и подчеркивают: участия в боевых действиях не принимали и не были на территории Чечни.