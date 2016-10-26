Питання щодо засуджених М.Карпюка і С.Клиха "нормандська четвірка" не обговорювала - Д.Пєсков
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Питання про долю засуджених в Росії українців Миколи Карпюка та Станіслава Клиха не піднімалося на зустрічі лідерів "нормандського формату" в Берліні. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН із посиланням на РІА "Новости".
Відповідаючи на прохання прокоментувати можливість обміну двох українців, Д.Пєсков зауважив, що не в курсі, чи ведеться розмова про обмін.
"Це питання російського правосуддя. Це виключно компетенція російського правосуддя", - сказав він.
Нагадаємо, М.Карпюка та С.Клиха у РФ визначили винними у смерті та пораненні кількох десятків російських солдатів під час бойових дій за часів Чеченської війни. Їх засудили до 22 з половиною та 20 років ув'язнення відповідно. Українці обвинувачення відкидають та наголошують: участі у бойових діях не брали та не перебували на території Чечні.