Вопрос о снятии санкций даже не может подниматься, пока не завершится война: Зеленский

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"И пусть некоторые страны не рассчитывают даже, что те или иные переговоры повлияют на снятие санкций с российской федерации. Вопрос о санкциях даже не может подниматься, пока не завершится война, пока мы не вернем свое, что нам принадлежит, и пока мы не восстановим справедливость. Наоборот, санкции должны усиливаться. Усиливаться еженедельно. И они должны быть качественными. Не просто для заголовков в медиа о том, что санкции введены, а для реального наступления мира. Реального. И чтобы это обеспечить, уже начала работу команда экспертов - украинских и международных, которые оценивают результативность введенных санкций против России. С украинской стороны это направление координирует руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, с международной - Майкл Макфол", - сказал президент.

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