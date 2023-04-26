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Вопрос, готов ли Китай принять хотя бы частично позицию Украины, открыт: политолог о разговоре Зеленского и Си

Вопрос, готов ли Китай принять хотя бы частично позицию Украины, открыт: политолог о разговоре Зеленского и Си

Киев • УНН

 • 846909 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Телефонный разговор Президента Украины Владимира Зеленского с главой Китая Си Цзиньпином - позитивный момент, но пока остается открытым вопрос, готов ли Китай принять хотя бы частично украинскую позицию. Такое мнение высказал журналисту УНН политолог Владимир Воля.

Цитата

«Очень хорошо, что состоялся этот разговор. Состоялся он через месяц после того, как Си Цзиньпинь посетил москву. Это однозначно позитивный момент, потому что мы увидели, что Си выслушал украинскую позицию, озвученную Зеленским. То есть состоялся обмен мнениями и я думаю, что это хорошо. Остается пока что открытым вопрос, готов ли Китай принять хотя бы частично украинскую позицию, и готов ли Китай публично заявить о том, что он поддерживает территориальную целостность Украины в границах 1991 года», - рассказал Воля.

Воля отметил, что пока что из того, что есть в СМИ, он не видел каких-то намеков на изменение китайской позиции по полномасштабной войне.

«То есть Китай остаётся пока что на своей позиции. Возможно, какие-то признаки изменения и учета украинской позиции появятся несколько позже в заявлениях. Но пока что вопрос в том, готов ли Китай скорректировать свою позицию по прекращению войны в Украине с учетом украинских предложений», - сказал Воля.

Добавим

По его словам, можно лишь формально говорить, что Китай теперь имеет позицию посредника, который обсудил войну с руководителями обоих государств.

«До этого телефонного разговора все указывали, что Китай занимает одностороннюю позицию, потому что с путиным встретился, а с Зеленским даже не разговаривал», - напомнил Воля.

Также политолог считает, что телефонный разговор Зеленского и Си приблизило скандальное заявление посла Китая во Франции Лу Шайе.

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«Я думаю, что приблизило этот разговор заявление посла Китая во Франции, который поставил под сомнение суверенитет бывших советских стран, или возможно этот разговор стал уместным и актуальным в контексте заявлений посла», - отметил политолог.

Ранее

Зеленский провел телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином.

Кроме того, Зеленский назначил послом Украины в Китае Павла Рябикина, который до этого возглавлял Минстратегпром.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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