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Питання, чи готовий Китай прийняти хоча б частково позицію України, відкрите: політолог про розмову Зеленського та Сі

Питання, чи готовий Китай прийняти хоча б частково позицію України, відкрите: політолог про розмову Зеленського та Сі

Київ • УНН

 • 846912 перегляди

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Телефонна розмова Президента України Володимира Зеленського з главою Китаю Сі Цзіньпіном - позитивний момент, але поки залишається відкритим питання, чи готовий Китай прийняти хоча б частково українську позицію. Таку думку висловив журналісту УНН політолог Володимир Воля.

Цитата

«Дуже добре, що відбулася ця розмова. Відбулася вона через місяць після того, як Сі Цзіньпінь відвідав москву. Це однозначно позитивний момент, тому що ми побачили, що Сі вислухав українську позицію, озвучену Зеленським. Тобто відбувся обмін думками і я думаю, що це добре. Залишається поки що відкритим питання, чи готовий Китай прийняти хоча б частково українську позицію, й чи готовий Китай публічно заявити про те, що він підтримує територіальну цілісність України в кордонах 1991 року», - розповів Воля.

Воля зауважив, що поки що з того, що є в ЗМІ, він не бачив якихось натяків на зміну китайської позиції щодо повномасштабної війни.

«Тобто Китай залишається поки що на своїй позиції. Можливо якісь ознаки зміни і врахування української позиції з'являться дещо пізніше у заявах. Але поки що питання в тому, чи готовий Китай скорегувати свою позицію по припиненню війни в Україні з урахуванням українських пропозицій», - сказав Воля.

Додамо

За його словами, можна лише формально говорити, що Китай тепер має позицію посередника, який обговорив війну з керівниками обох держав.

«До цієї телефонної розмови всі вказували, що Китай займає односторонню позицію, тому що з путіним зустрівся, а з Зеленським навіть не розмовляв», - нагадав Воля.

Також політолог вважає, що телефонну розмову Зеленського та Сі наблизила скандальна заява посла Китаю у Франції Лу Шайє.

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«Я думаю, що наблизила цю розмову заява посла Китаю у Франції, який поставив під сумнів суверенітет колишніх радянських країн, або можливо ця розмова стала доречною і актуальною в контексті заяв посла», - зазначив політолог.

Раніше

Зеленський провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Окрім того, Зеленський призначив послом України у Китаї Павла Рябікіна, який до цього очолював Мінстратегпром.

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