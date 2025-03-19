Пытался подорвать полицейских в Днепропетровской области: задержали агента рф

Контрразведка Службы безопасности сорвала еще одну попытку российских спецслужб осуществить теракт против украинских правоохранителей в Днепропетровской области. Об этом сообщает СБУ пишет УНН.

Детали

Подрывник заложил взрывчатку в заброшенном здании, после чего позвонил на 102 и сообщил, что якобы обнаружил там человека без признаков жизни. Заказ рф выполнял 25-летний безработный из Павлоградского района, которого оккупанты завербовали через Телеграм-канал по поиску "легких денег". Его задержали "на горячем", когда он приехал к месту запланированного теракта и прятал взрывчатку среди мусора в здании.

На месте обнаружили самодельное взрывное устройство, которое мужчина оборудовал двумя боевыми гранатами и детонатором с дистанционным управлением. Его сразу же нейтрализовали специалисты.

За свою "работу" исполнитель должен был получить от оккупантов вознаграждение на собственный криптокошелек.

Злоумышленник получил подозрение от следователей СБУ по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (законченное покушение на совершение террористического акта) и находится под стражей. Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества, - говорится в сообщении.

Напомним

Ранее УНН сообщал, СБУ задержала в Запорожье агента российской военной разведки, который изготавливал самодельные взрывные устройства для терактов. Злоумышленником оказался местный житель с наркотической зависимостью.