Намагався підірвати поліцейських на Дніпропетровщині: затримали агента рф

Контррозвідка Служби безпеки зірвала ще одну спробу російських спецслужб здійснити теракт проти українських правоохоронців на Дніпропетровщині. Про це повідомляє СБУ пише УНН.

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Підривник заклав вибухівку у покинутій будівлі, після чого подзвонив на 102 і повідомив, що нібито виявив там людину без ознак життя. Замовлення рф виконував 25-річний безробітний з Павлоградського району, якого окупанти завербували через Телеграм-канал з пошуку "легких грошей". Його затримали "на гарячому", коли він приїхав до місця запланованого теракту і ховав вибухівку серед сміття у будівлі.

На місці виявили саморобний вибуховий пристрій, який чоловік обладнав двома бойовими гранатами і детонатором з дистанційним керуванням. Його одразу ж нейтралізували фахівці.

За свою "роботу" виконавець мав отримати від окупантів винагороду на власний криптогаманець.

Зловмисник отримав підозру від слідчих СБУ за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на вчинення терористичного акту) та перебуває під вартою. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, СБУ затримала у Запоріжжі агента російської воєнної розвідки, який виготовляв саморобні вибухові пристрої для терактів. Зловмисником виявився місцевий житель із наркотичною залежністю.