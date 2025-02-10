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Пыталась растопить печь газовым баллончиком: на Николаевщине женщина вместе с 14-летним сыном получили ожоги

Киев  •  УНН

 • 5457 просмотра

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В селе Веселиново женщина пыталась разжечь печь с помощью газового баллончика, который вспыхнул. В результате инцидента пострадали она и ее 14-летний сын, получив ожоги живота, рук и лица.

На Николаевщине женщина, которая пыталась растопить печь с помощью газового баллончика, получила ожоги вместе с 14-летним сыном, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Несчастный случай произошел в селе Веселиново.

Как сообщили в ГСЧС, при попытке растопить печь баллончик вспыхнул.

Женщина вместе с 14-летним мальчиком пострадали. У обоих ожоги живота, рук и лица. Их госпитализировали в больницу.

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