Пыталась растопить печь газовым баллончиком: на Николаевщине женщина вместе с 14-летним сыном получили ожоги
Киев • УНН
В селе Веселиново женщина пыталась разжечь печь с помощью газового баллончика, который вспыхнул. В результате инцидента пострадали она и ее 14-летний сын, получив ожоги живота, рук и лица.
На Николаевщине женщина, которая пыталась растопить печь с помощью газового баллончика, получила ожоги вместе с 14-летним сыном, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
Несчастный случай произошел в селе Веселиново.
Как сообщили в ГСЧС, при попытке растопить печь баллончик вспыхнул.
Женщина вместе с 14-летним мальчиком пострадали. У обоих ожоги живота, рук и лица. Их госпитализировали в больницу.
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