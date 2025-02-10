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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Намагалась розтопити піч газовим балончиком: на Миколаївщині жінка разом із 14-річним сином отримали опіки

Намагалась розтопити піч газовим балончиком: на Миколаївщині жінка разом із 14-річним сином отримали опіки

Київ • УНН

 • 22616 перегляди

У селі Веселинове жінка намагалася розпалити піч за допомогою газового балончика, який спалахнув. Внаслідок інциденту постраждали вона та її 14-річний син, отримавши опіки живота, рук та обличчя.

На Миколаївщині жінка, яка намагалася розтопити піч за допомогою газового балончика, отримала опіки разом із 14-річним сином, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Деталі

Нещасний випадок стався у селі Веселинове.

Як повідомили у ДСНС, під час спроби розтопити піч балончик спалахнув.

Жінка разом із 14-річним хлопчиком постраждали. У обох опіки живота, рук та обличчя. Їх госпіталізували до лікарні.

ДСНС врятували дитину з пожежі у Кривому Розі: ще є постраждалі 09.02.25, 11:27 • 30723 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
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