Намагалась розтопити піч газовим балончиком: на Миколаївщині жінка разом із 14-річним сином отримали опіки

На Миколаївщині жінка, яка намагалася розтопити піч за допомогою газового балончика, отримала опіки разом із 14-річним сином, передає УНН із посиланням на ДСНС.

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Нещасний випадок стався у селі Веселинове.

Як повідомили у ДСНС, під час спроби розтопити піч балончик спалахнув.

Жінка разом із 14-річним хлопчиком постраждали. У обох опіки живота, рук та обличчя. Їх госпіталізували до лікарні.

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