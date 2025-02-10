Намагалась розтопити піч газовим балончиком: на Миколаївщині жінка разом із 14-річним сином отримали опіки
Київ • УНН
У селі Веселинове жінка намагалася розпалити піч за допомогою газового балончика, який спалахнув. Внаслідок інциденту постраждали вона та її 14-річний син, отримавши опіки живота, рук та обличчя.
На Миколаївщині жінка, яка намагалася розтопити піч за допомогою газового балончика, отримала опіки разом із 14-річним сином, передає УНН із посиланням на ДСНС.
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Нещасний випадок стався у селі Веселинове.
Як повідомили у ДСНС, під час спроби розтопити піч балончик спалахнув.
Жінка разом із 14-річним хлопчиком постраждали. У обох опіки живота, рук та обличчя. Їх госпіталізували до лікарні.
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