Писториус прибыл в Киев с неоглашенным визитом для важных переговоров

Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев для переговоров по расширению сотрудничества с Украиной в области оборонной промышленности, сообщает dpa, пишет УНН.

Детали

О визите не сообщалось заранее из соображений безопасности.

В начале поездки Писториус заявил агентству dpa, что новые проекты будут сосредоточены на совместной разработке передовых беспилотных систем всех диапазонов.

Германия призвала Европу перенять опыт Украины в войне дронов на фоне сокращения роли США