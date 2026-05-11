Писториус прибыл в Киев с неоглашенным визитом для важных переговоров
Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев с неоглашенным визитом. Стороны обсудят совместную разработку передовых беспилотных систем.
Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев для переговоров по расширению сотрудничества с Украиной в области оборонной промышленности, сообщает dpa, пишет УНН.
Детали
О визите не сообщалось заранее из соображений безопасности.
В начале поездки Писториус заявил агентству dpa, что новые проекты будут сосредоточены на совместной разработке передовых беспилотных систем всех диапазонов.
