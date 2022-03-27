После освобождения Тростянца: впервые ночь в Сумской области прошла тихо - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Впервые за определенное время ночь в Сумской области прошла тихо. Об этом утром 27 марта сообщил глава Сумской ОГА (ОВА) Дмитрий Живицкий, пишет УНН.
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"Сумская область. Ночь с 26 на 27 марта прошла тихо. Впервые. Единственная новость: перевели часы на летнее время", - отметил Живицкий в Telegram.
Ранее
Накануне глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что ВСУ совместно с местными жителями освободили Тростянец и Боромлю.
И показал видео с Тростянца в первый вечер после освобождения.