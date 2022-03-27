Після звільнення Тростянця: вперше ніч на Сумщині минула тихо - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Вперше за певний час ніч на Сумщині минула тихо. Про це вранці 27 березня повідомив голова Сумської ОДА (ОВА) Дмитро Живицький, пише УНН.
Цитата
"Сумщина. Ніч з 26 на 27 березня пройшла тихо. Вперше. Єдина новина: перевели годинники на літній час", - зазначив Живицький у Telegram.
Раніше
Напередодні очільник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що ЗСУ спільно з місцевими мешканцями звільнили Тростянець та Боромлю.
І показав відео з Тростянця у перший вечір після звільнення.