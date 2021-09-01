После встречи с Байденом Зеленский встретится с Безосом в Калифорнии: что обсудят
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с Президентом США Джо Байденом полетит в Калифорнию, чтобы встретиться с основателем Amazon Джеффом Безосом. Об этом журналисту УНН рассказал спикер украинской делегации ТКГ, советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович.
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“Он (Владимир Зеленский - ред.) полетит в Калифорнию на встречу с Джеффом Безосом для обсуждения совместного сотрудничества в “космических программах”, - заявил Арестович.
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Он отметил, что по предварительной информации, Зеленский проведет в Калифорнии не больше суток.
Добавим
Между Государственным космическим агентством Украины и Министерством обороны Соединенных Штатов Америки подписали меморандум о сотрудничестве в сфере безопасности космических полетов и оказания услуг и информации по космической ситуационной осведомленности.
Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский во время пребывания в США обсудил с руководителем NASA Биллом Нельсоном совместные проекты в сфере космоса.