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После встречи с Байденом Зеленский встретится с Безосом в Калифорнии: что обсудят

После встречи с Байденом Зеленский встретится с Безосом в Калифорнии: что обсудят

Киев  •  УНН

 • 17901 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с Президентом США Джо Байденом полетит в Калифорнию, чтобы встретиться с основателем Amazon Джеффом Безосом. Об этом журналисту УНН рассказал спикер украинской делегации ТКГ, советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович.

Цитата

“Он (Владимир Зеленский - ред.) полетит в Калифорнию на встречу с Джеффом Безосом для обсуждения совместного сотрудничества в “космических программах”, - заявил Арестович.

Детали

Он отметил, что по предварительной информации, Зеленский проведет в Калифорнии не больше суток.

Добавим

Между Государственным космическим агентством Украины и Министерством обороны Соединенных Штатов Америки подписали меморандум о сотрудничестве в сфере безопасности космических полетов и оказания услуг и информации по космической ситуационной осведомленности.

Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский во время пребывания в США обсудил с руководителем NASA Биллом Нельсоном совместные проекты в сфере космоса.

Украинские Национальные Новости

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