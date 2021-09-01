Після зустрічі з Байденом Зеленський зустрінеться з Безосом у Каліфорнії: що обговорять
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з Президентом США Джо Байденом полетить до Каліфорнії, щоб зустрітися із засновником Amazon Джефом Безосом. Про це журналісту УНН розповів спікер української делегації ТКГ, радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович.
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"Він (Володимир Зеленський - ред.) полетить до Каліфорнії на зустріч з Джеффом Безосом для обговорення співробітництва в "космічних програмах", - заявив Арестович.
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Він зазначив, що, за попередньою інформацією, Зеленський проведе у Каліфорнії не більше доби.
Додамо
Між Державним космічним агентством України та Міністерством оборони Сполучених Штатів Америки підписали меморандум про співпрацю в сфері безпеки космічних польотів і надання послуг та інформації з космічної ситуаційної обізнаності.
Крім того, Президент України Володимир Зеленський під час перебування в США обговорив з керівником NASA Біллом Нельсоном спільні проекти в сфері космосу.