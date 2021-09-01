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Після зустрічі з Байденом Зеленський зустрінеться з Безосом у Каліфорнії: що обговорять

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з Президентом США Джо Байденом полетить до Каліфорнії, щоб зустрітися із засновником Amazon Джефом Безосом. Про це журналісту УНН розповів спікер української делегації ТКГ, радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович.

Цитата

"Він (Володимир Зеленський - ред.) полетить до Каліфорнії на зустріч з Джеффом Безосом для обговорення співробітництва в "космічних програмах", - заявив Арестович.

Деталі

Він зазначив, що, за попередньою інформацією, Зеленський проведе у Каліфорнії не більше доби.

Додамо

Між Державним космічним агентством України та Міністерством оборони Сполучених Штатів Америки підписали меморандум про співпрацю в сфері безпеки космічних польотів і надання послуг та інформації з космічної ситуаційної обізнаності.

Крім того, Президент України Володимир Зеленський під час перебування в США обговорив з керівником NASA Біллом Нельсоном спільні проекти в сфері космосу.

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