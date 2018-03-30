После землетрясения в Тихом океане объявлена угроза цунами
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. На некоторых побережьях Папуа-Новой Гвинеи ожидается цунами после того, как накануне у восточных берегов страны произошло землетрясение магнитудой 7,2. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Тихоокеанский центр предупреждения о цунами США.
Волны у берегов Папуа-Новой Гвинеи могут достигнуть одного метра над уровнем прилива. Также цунами ожидается на Соломоновых островах.
Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Эпицентр находился в 156 км к юго-западу от города Кокопо, где проживают более 20 тысяч человек.
На данный момент информации о разрушениях или пострадавших не поступало.
Напомним, по меньшей мере 31 человек погиб в результате произошедшего 27 февраля землетрясения магнитудой 7,5 на востоке острова Новая Гвинея.