Після землетрусу в Тихому океані оголошено загрозу цунамі

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КИЇВ. 30 березня. УНН. На деяких узбережжях Папуа-Нової Гвінеї очікується цунамі після того, як напередодні біля східних берегів країни стався землетрус магнітудою 7,2. Про це повідомляє УНН з посиланням на Тихоокеанський центр попередження про цунамі США.

Хвилі біля берегів Папуа-Нової Гвінеї можуть досягти одного метра над рівнем припливу. Також цунамі очікується на Соломонових островах.

Осередок землетрусу залягав на глибині 10 км. Епіцентр був у 156 км на північний захід від міста Кокопо, де проживають понад 20 тисяч осіб.

Наразі інформації про руйнування або постраждалих не надходило.

Нагадаємо, щонайменше 31 людина загинула в результаті землетрусу магнітудою 7,5, що стався 27 лютого на сході острова Нова Гвінея.

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