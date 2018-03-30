Після землетрусу в Тихому океані оголошено загрозу цунамі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. На деяких узбережжях Папуа-Нової Гвінеї очікується цунамі після того, як напередодні біля східних берегів країни стався землетрус магнітудою 7,2. Про це повідомляє УНН з посиланням на Тихоокеанський центр попередження про цунамі США.
Хвилі біля берегів Папуа-Нової Гвінеї можуть досягти одного метра над рівнем припливу. Також цунамі очікується на Соломонових островах.
Осередок землетрусу залягав на глибині 10 км. Епіцентр був у 156 км на північний захід від міста Кокопо, де проживають понад 20 тисяч осіб.
Наразі інформації про руйнування або постраждалих не надходило.
Нагадаємо, щонайменше 31 людина загинула в результаті землетрусу магнітудою 7,5, що стався 27 лютого на сході острова Нова Гвінея.