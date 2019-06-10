После утечки химикатов в реке Рось запретят купаться
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. По результатам визуальной информации, которая осуществляется соответствующими органами, никакой массовой гибели флоры и фауны в реке Рось не наблюдается, однако места массового отдыха по реке решили патрулировать для запрета купания. Об этом во время брифинга сообщил заместитель директора департамента организации мероприятий гражданской защиты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Александр Лещенко, передает УНН.
"Визуальная информация, которая осуществляется соответствующими органами, показывает, что никакой массовой гибели флоры и фауны в реке Рось не наблюдается. Кроме того, принято решение о патрулировании в местах массового отдыха по реке Рось для запрета купания. Это как превентивная мера", - сказал Лещенко.
Также, по его словам, продолжается усиленный ежедневный контроль качества как поверхностных вод реки Рось, так и воды, подаваемой через сети централизованного водоснабжения.
Как сообщал УНН, по предварительным анализам, превышение предельной концентрации химикатов в реке Рось не обнаружено.
Также, по состоянию на 9 и 10 июня, гибели водных биоресурсов в пределах Киевской области по р. Рось не обнаружено.
Напомним, по информации Белоцерковской РГА Киевской области, в результате ДТП на территории области 1 тонна инсектицида попала в приток реки Рось.
Полиция открыла уголовное производство по факту попадания ядохимикатов в водоем и кражи этих веществ из сельхозпредприятий.