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Після виливу хімікатів у річці Рось заборонять купатися

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 червня. УНН. За результатами візуальної інформації, яка здійснюється відповідними органами, ніякої масової загибелі флори та фауни у річці Рось не спостерігається, однак місця масового відпочинку по річці вирішили патрулювати для заборони купання. Про це під час брифінгу повідомив заступник директора департаменту організації заходів цивільного захисту Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Лещенко, передає УНН.

"Візуальна інформація, яка здійснюється відповідними органами, показує, що ніякої масової загибелі флори і фауни у річці Рось не спостерігається. Крім того, прийнято рішення про патрулювання в місцях масового відпочинку по річці Рось для заборони купання. Це як превентивний захід", - сказав Лещенко.

Також, за його словами, продовжується посилений щоденний контроль якості як поверхневої води річки Рось, так і води, яка подається через мережі централізованого водозабезпечення.

Як повідомляв УНН, за попередніми аналізами, перевищення граничної концентрації хімікатів у річці Рось не виявлено.

Також, станом на 9 та 10 червня, загибелі водних біоресурсів в межах Київщини по р. Рось не виявлено.

Нагадаємо, за інформацією Білоцерківської РДА Київської області, в результаті ДТП на території Вінницької області 1 тонна інсектициду потрапила до притоки річки Рось.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом потрапляння отрутохімікатів у водойму та крадіжки цих речовин з сільгосппідприємств.

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