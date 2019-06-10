Після виливу хімікатів у річці Рось заборонять купатися

КИЇВ. 10 червня. УНН. За результатами візуальної інформації, яка здійснюється відповідними органами, ніякої масової загибелі флори та фауни у річці Рось не спостерігається, однак місця масового відпочинку по річці вирішили патрулювати для заборони купання. Про це під час брифінгу повідомив заступник директора департаменту організації заходів цивільного захисту Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Лещенко, передає УНН.