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После успешной высадки на Луну Индия планирует исследовать Солнце

После успешной высадки на Луну Индия планирует исследовать Солнце

Киев • УНН

 • 496474 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. После успешной высадки Индии на Луну с помощью Чандраян-3 космическое агентство страны собирается запустить ракету в субботу для изучения Солнца. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали 

Первый в Индии космический солнечный зонд запустят для изучения солнечных ветров, которые могут вызывать возмущения, которые еще называют полярными сияниями.

Названный в честь солнца слова на хинди, Aditya-L1 должен стартовать в 11:50.

Космический корабль Aditya-L1 предназначен для преодоления примерно 1,5 миллиона километров в течение четырех месяцев до своеобразной стоянки в космосе, где объекты, как правило, остаются на месте из-за уравновешивания сил притяжения, уменьшая потребление топлива для космического корабля.

«Миссия способна совершить «большой прорыв с точки зрения науки», — сказал Сомак Рейчаудхури, который участвовал в разработке некоторых компонентов обсерватории, добавив, что частицы энергии, излучаемой солнцем, могут поражать спутники, которые контролируют связь’связь на земле. 

«Были эпизоды, когда основные коммуникации выходили из строя из-за того, что спутник был поражен мощным излучением короны. Спутники на низкой околоземной орбите являются основной целью глобальных частных игроков, что делает миссию Aditya L1 очень важным проектом», — сказал он. сказал.

Ученые надеются узнать больше о влиянии солнечного излучения на тысячи спутников на орбите. 

«Низкая околоземная орбита была сильно загрязнена из-за частного участия, поэтому понимание того, как защитить спутники там, будет иметь особое значение в современной космической среде», — сказал Рама Рао Нидаманури, руководитель отдела наук о Земле и космосе Индийского института Космическая наука и техника.

Дополнение

Солнечная миссия частично вызвана успехом Индия в конце прошлого месяца, поскольку она стала первой страной, которая высадилась на южном полюсе Луны. В то время как у России была более мощная ракета, индийская «Чандраян-3» превзошла «Луну-25», чтобы совершить хрестоматийную посадку.

Справочно 

В долгосрочной перспективе данные миссии могут помочь лучше понять влияние Солнца на климатические модели Земли и происхождение солнечного ветра, потока частиц, текущих от Солнца через Солнечную систему, считают ученые из Индийской организации космических исследований (ISRO).

Напомним

Индийская космическая миссия «Чандраян-3» нашла несколько химических элементов, в том числе серу, кальций и титан, исследуя южный полюс Луны.

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