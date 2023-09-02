Після успішної висадки на Місяць Індія планує дослідити Сонце
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Після успішної висадки Індії на Місяць за допомогою Чандраян-3 космічне агентство країни збирається запустити ракету в суботу для вивчення Сонця. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Перший в Індії космічний сонячний зонд запустять для вивчення сонячних вітрів, які можуть спричиняти збурення, які ще називають полярними сяйвами.
Названий на честь сонця слова на гінді, Aditya-L1 повинен стартувати об 11:50.
Космічний корабель Aditya-L1 призначений для подолання приблизно 1,5 мільйона кілометрів протягом чотирьох місяців до своєрідної стоянки в космосі, де об’єкти, як правило, залишаються на місці через врівноваження сил тяжіння, зменшуючи споживання палива для космічного корабля.
«Місія здатна зробити «великий прорив з точки зору науки», — сказав Сомак Рейчаудхурі, який брав участь у розробці деяких компонентів обсерваторії, додавши, що частинки енергії, що випромінюється сонцем, можуть вражати супутники, які контролюють зв’язок на землі.
«Були епізоди, коли основні комунікації виходили з ладу через те, що супутник був уражений потужним випромінюванням корони. Супутники на низькій навколоземній орбіті є основною метою глобальних приватних гравців, що робить місію Aditya L1 дуже важливим проектом», — сказав він. сказав.
Вчені сподіваються дізнатися більше про вплив сонячного випромінювання на тисячі супутників на орбіті.
«Низька навколоземна орбіта була сильно забруднена через приватну участь, тому розуміння того, як захистити супутники там, матиме особливе значення в сучасному космічному середовищі», — сказав Рама Рао Нідаманурі, керівник відділу наук про Землю та космос Індійського інституту Космічна наука і техніка.
Доповнення
Сонячна місія частково покликана успіхом Індія наприкінці минулого місяця, адже вона стала першою країною, яка висадилася на південному полюсі Місяця. У той час як у Росії була потужніша ракета, індійська «Чандраян-3» перевершила «Луну-25», щоб здійснити хрестоматійну посадку.
Довідково
У довгостроковій перспективі дані місії можуть допомогти краще зрозуміти вплив Сонця на кліматичні моделі Землі та походження сонячного вітру, потоку частинок, що течуть від Сонця через Сонячну систему, вважають вчені з Індійської організації космічних досліджень (ISRO).
Нагадаємо
Індійська космічна місія «Чандраян-3» знайшла кілька хімічних елементів, зокрема сірку, кальцій і титан, досліджуючи південний полюс Місяця.