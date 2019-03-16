После теракта в Новой Зеландии могут запретить продажу полуавтоматического оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Генеральный прокурор Новой Зеландии Дэвид Паркер заявил, что власти страны могут запретить продажу полуавтоматического оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местное издание The New Zealand Herald.
По его словам, в связи с глобальным ростом угроз от экстремизма пришло время изменить закон об обороте оружия.
Он также отметил, что “правительство намерено запретить полуавтоматические винтовки в свободном обороте, как это сделали во многих странах мира”.
Ранее премьер-министресса Новой Зеландии Джасинда Ардерн сообщила о том, что меры безопасности по всей стране будут значительно усилены, а также будет пересмотрено и действующее законодательство об обороте оружия в стране.
Напоминаем, окружной суд Крайстчерча оставил под стражей обвиняемого в убийстве во время нападения на мечеть 28-летнего австралийца Брентона Тарранта. Таррант, который не признал свою вину, останется в заключении до следующего заседания суда, назначенного на 5 апреля, когда ему, как ожидается, будет предъявлен ряд других обвинений.