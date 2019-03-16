После теракта в Новой Зеландии могут запретить продажу полуавтоматического оружия

По его словам, в связи с глобальным ростом угроз от экстремизма пришло время изменить закон об обороте оружия.

Он также отметил, что “правительство намерено запретить полуавтоматические винтовки в свободном обороте, как это сделали во многих странах мира”.

Ранее премьер-министресса Новой Зеландии Джасинда Ардерн сообщила о том, что меры безопасности по всей стране будут значительно усилены, а также будет пересмотрено и действующее законодательство об обороте оружия в стране.

Напоминаем, окружной суд Крайстчерча оставил под стражей обвиняемого в убийстве во время нападения на мечеть 28-летнего австралийца Брентона Тарранта. Таррант, который не признал свою вину, останется в заключении до следующего заседания суда, назначенного на 5 апреля, когда ему, как ожидается, будет предъявлен ряд других обвинений.