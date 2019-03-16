Після теракту в Новій Зеландії можуть заборонити продаж напівавтоматичної зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Генеральний прокурор Нової Зеландії Девід Паркер заявив, що влада країни може заборонити продаж напівавтоматичної зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на місцеве видання The New Zealand Herald.
За його словами, у зв’язку з глобальним зростанням загроз від екстремізму прийшов час змінити закон про обіг зброї.
Він також зазначив, що “уряд має намір заборонити напівавтоматичні гвинтівки у вільному обігу, як це зробили в багатьох країнах світу”.
Раніше прем’єр-міністерка Нової Зеландії Джасінда Ардерн повідомила про те, що заходи безпеки по всій країні будуть значно посилені, а також буде переглянуто і чинне законодавство про обіг зброї в країні.
Нагадуємо, окружний суд Крайстчьорча залишив під вартою обвинуваченого у вбивстві під час нападу на мечеть 28-річного австралійця Брентона Таррант. Таррант, який не визнав свою провину, залишиться в ув’язненні до наступного засідання суду, призначеного на 5 квітня, коли йому, як очікується, буде пред’явлено низку інших звинувачень.