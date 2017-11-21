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После взыскания кредитов банка "Михайловский" "Фагор" перепрофилирует свою деятельность

После взыскания кредитов банка "Михайловский" "Фагор" перепрофилирует свою деятельность

Киев  •  УНН

 • 24673 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Финансовая компания "Фагор" после взыскания задолженности по кредитным портфелям банка "Михайловский", Инвестиционно-расчётного центра и Кредитно-инвестиционного центра, сосредоточится на предоставлении не финансовых услуг. Об этом сообщили в самой компании, передает УНН.

"Компания "Фагор" приняла решение предоставлять в дальнейшем исключительно услуги, которые не относятся к перечню "финансовых услуг" согласно законодательству. И поскольку предоставление таких услуг не требует лицензии или статуса финансового учреждения, компания инициировала свое исключение из государственного реестра финансовых учреждений", - заявили в компании.

"Фагор" не планирует предоставлять новых факторинговых услуг, но может и будет требовать выполнения обязательств по ранее заключенным договорам. Одним из таких договоров является переуступка кредитного портфеля банка "Михайловский" в пользу ФК "Фагор". Согласно этой сделке, люди, взявшие кредит в этом банке, должны погашать задолженность не в банк, а "Фагор", - пояснили в компании.

"Кредитный портфель банка "Михайловский" - это проблемный актив. Там есть злостные должники, которые не хотят возвращать деньги никому и никогда. Но главная проблема не в этом. Долгое время Фонд гарантирования вкладов физлиц вводил общественность в заблуждение и пытался аннулировать сделку о передачи актива банка финкомпаниям. Затяжной судебный процесс ожидаемо завершился решениями в пользу "Фагор". Но пока он длился ФГВФЛ успел взыскать с должников определенную сумму денег, которая сегодня зависла в воздухе. Она не была передана "Фагору", как должному кредитору и, насколько нам известно, не была возвращена должникам. То есть, ее можно считать некой благотворительной помощью ФГВФЛ.

В сухом остатке имеем ситуацию, когда некоторые доверчивые граждане, не разобравшись в решениях суда и других документах, перечислили свои деньги или ФГВФЛ, или ликвидированному банку, а в итоге остались с непогашенной суммой долга и штрафами за несвоевременную его оплату.

После того, как в суде были показаны доказательства наличия кредитного портфеля в "Фагор" посыпалась лавина просьб о реструктуризации задолженности в связи с недобросовестным поведением ФГВФЛ. Но, к сожалению, мы вынуждены отказывать в этом, потому что афера, будем так ее называть, произошла без нашего участия, а мы в ней такие же пострадавшие, как и эти должники", - объяснили в "Фагор".

В компании напомнили, что мошенничеством ФГВФЛ и незаконным сбором денег с людей уже занялась прокуратура.

"Нам известно, что ФГВФЛ пытался помешать прокуратуре сделать выемку документов с банка. Очевидно, что неспроста. Надеемся скоро увидеть документальные подтверждения преступлений ФГВФЛ", - резюмировали в "Фагор".

Напомним, в материалах уголовного производства указано, что сотрудники ФГВФЛ незаконно собирали деньги с должников банка "Михайловский". Своими действиями они нанесли ущерб как бывшим клиентам банка, так и компании "Фагор".

"Следствием установлено, что должностные лица временной администрации ПАО "Банк Михайловский" во время ликвидационной процедуры по предварительному сговору осуществляют мошеннические действия в отношении должников банка в договорных обязательствах, выдвигая им неправомерные требования по уплате платежей по кредитным договорам, не имея при этом права кредитора в связи с уступкой права требования по этим обязательствам другому (новому) кредитору - ООО "Финансовая компания "Фагор". В результате этих действий ООО "Финансовая компания "Фагор", а также введением в заблуждение физическими лицами (сторонам в первичных обязательствах) нанесен ущерб", - говорится в материалах следствия.

Украинские Национальные Новости

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