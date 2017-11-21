Після стягнення кредитних боргів банку "Михайлівський", компанія "Фагор" змінить рід діяльності

ukru
Ексклюзив
12:45 • 33635 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
12:33 • 35295 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
11:15 • 53016 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

09:33 • 81908 перегляди

Світові лідери зібралися на саміт "коаліції охочих" у Парижі: Зеленський, Макрон і Стармер провели перші переговори

Ексклюзив
08:19 • 106452 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

08:00 • 106359 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
07:23 • 116505 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Ексклюзив
27 березня, 07:13 • 167132 перегляди

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

26 березня, 20:57 • 110555 перегляди

Макрон розповів, які завдання може виконувати миротворчий контингент в Україні

Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 303016 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
1 м/с
44 %
751 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Келлог: рф нікуди не піде з окупованих територій України

Келлог: рф нікуди не піде з окупованих територій України

27 березня, 04:30 • 122622 перегляди
Втрати ворога: за добу ЗСУ відмінусували 1670 росіян та знищили 58 артсистем

Втрати ворога: за добу ЗСУ відмінусували 1670 росіян та знищили 58 артсистем

27 березня, 05:14 • 132115 перегляди
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

27 березня, 07:00 • 163389 перегляди
Макрон планує зателефонувати Трампу після саміту "коаліції охочих" - Bloomberg

Макрон планує зателефонувати Трампу після саміту "коаліції охочих" - Bloomberg

07:58 • 93947 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

09:17 • 110280 перегляди
Публікації
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

12:45 • 33667 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

09:17 • 110280 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

27 березня, 07:13 • 167140 перегляди
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

27 березня, 07:00 • 163389 перегляди
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 215676 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

13:17 • 1029 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

10:19 • 36989 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 126932 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 117294 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 148358 перегляди
Актуальне
Після стягнення кредитних боргів банку "Михайлівський", компанія "Фагор" змінить рід діяльності

Після стягнення кредитних боргів банку "Михайлівський", компанія "Фагор" змінить рід діяльності

Київ • УНН

 • 24679 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Фінансова компанія "Фагор" після стягнення заборгованості по кредитних портфелях банку "Михайлівський", інвестиційно-розрахункового центру і кредитно-інвестиційного центру, зосередиться на наданні нефінансових послуг. Про це повідомили в самій компанії, передає УНН.

"Компанія "Фагор" прийняла рішення надавати в подальшому винятково послуги, які не належать до переліку "фінансових послуг" відповідно до законодавства. І оскільки надання таких послуг не вимагає ліцензії або статусу фінансової установи, компанія ініціювала своє виключення з державного реєстру фінансових установ", - заявили в компанії.

"Фагор" не планує надавати нових факторингових послуг, але може і буде вимагати виконання зобов'язань за раніше укладеними договорами. Одним з таких договорів є переуступка кредитного портфеля банку "Михайлівський" на користь ФК "Фагор". Відповідно до цієї угоди, люди, які взяли кредит в цьому банку, повинні погашати заборгованість не в банк, а "Фагор", - пояснили в компанії.

"Кредитний портфель банку "Михайлівський" - це проблемний актив. Там є злісні боржники, які не хочуть повертати гроші нікому і ніколи. Але головна проблема не в цьому. Довгий час Фонд гарантування вкладів фізосіб вводив громадськість в оману і намагався анулювати угоду про передачу активу банку фінкомпаніям. Затяжний судовий процес очікувано завершився рішеннями на користь "Фагор". Але поки він тривав ФГВФО встиг стягнути з боржників певну суму грошей, яка сьогодні зависла в повітрі. Вона не була передана "Фагор", як належному кредитору і, наскільки нам відомо, не була повернута боржникам. Тобто, її можна вважати якоюсь благодійною допомогою ФГВФО.

У сухому залишку маємо ситуацію, коли деякі довірливі громадяни, не розібравшись в рішеннях суду та інших документах, перерахували свої гроші або ФГВФО, або ліквідованому банку, а в підсумку залишилися з непогашеною сумою боргу і штрафами за несвоєчасну його оплату.

Після того, як в суді були показані докази наявності кредитного портфеля в "Фагор" посипалася лавина прохань про реструктуризацію заборгованості в зв'язку з недобросовісною поведінкою ФГВФО. Але, на жаль, ми змушені відмовляти в цьому, тому що афера, будемо так її називати, сталася без нашої участі, а ми в ній такі ж постраждалі, як і ці боржники", - пояснили в "Фагор".

У компанії нагадали, що шахрайством ФГВФО і незаконним збором грошей з людей вже зайнялася прокуратура.

"Нам відомо, що ФГВФО намагався перешкодити прокуратурі зробити виїмку документів з банку. Очевидно, що неспроста. Сподіваємося скоро побачити документальні підтвердження злочинів ФГВФО", - резюмували в "Фагор".

Нагадаємо, в матеріалах кримінального провадження зазначено, що співробітники ФГВФО незаконно збирали гроші з боржників банку "Михайлівський". Своїми діями вони завдали шкоди як колишнім клієнтам банку, так і компанії "Фагор".

"Слідством встановлено, що посадові особи тимчасової адміністрації ПАТ "Банк Михайлівський" під час ліквідаційної процедури за попередньою змовою здійснюють шахрайські дії відносно боржників банку в договірних зобов'язаннях, висуваючи їм неправомірні вимоги щодо сплати платежів за кредитними договорами, не маючи при цьому права кредитора в зв'язку з поступкою права вимоги за цими зобов'язаннями іншому (новому) кредитору - ТОВ "Фінансова компанія "Фагор". В результаті цих дій ТОВ "Фінансова компанія "Фагор", а також введенням в оману фізичними особами (сторонам в первинних зобов'язаннях) завдано збитків", - йдеться в матеріалах слідства.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$73.08
Bitcoin
$86,796.30
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$41.19
Золото
$3,088.60
Ethereum
$2,014.81