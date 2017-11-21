Після стягнення кредитних боргів банку "Михайлівський", компанія "Фагор" змінить рід діяльності

"Компанія "Фагор" прийняла рішення надавати в подальшому винятково послуги, які не належать до переліку "фінансових послуг" відповідно до законодавства. І оскільки надання таких послуг не вимагає ліцензії або статусу фінансової установи, компанія ініціювала своє виключення з державного реєстру фінансових установ", - заявили в компанії.

"Фагор" не планує надавати нових факторингових послуг, але може і буде вимагати виконання зобов'язань за раніше укладеними договорами. Одним з таких договорів є переуступка кредитного портфеля банку "Михайлівський" на користь ФК "Фагор". Відповідно до цієї угоди, люди, які взяли кредит в цьому банку, повинні погашати заборгованість не в банк, а "Фагор", - пояснили в компанії.

"Кредитний портфель банку "Михайлівський" - це проблемний актив. Там є злісні боржники, які не хочуть повертати гроші нікому і ніколи. Але головна проблема не в цьому. Довгий час Фонд гарантування вкладів фізосіб вводив громадськість в оману і намагався анулювати угоду про передачу активу банку фінкомпаніям. Затяжний судовий процес очікувано завершився рішеннями на користь "Фагор". Але поки він тривав ФГВФО встиг стягнути з боржників певну суму грошей, яка сьогодні зависла в повітрі. Вона не була передана "Фагор", як належному кредитору і, наскільки нам відомо, не була повернута боржникам. Тобто, її можна вважати якоюсь благодійною допомогою ФГВФО.

У сухому залишку маємо ситуацію, коли деякі довірливі громадяни, не розібравшись в рішеннях суду та інших документах, перерахували свої гроші або ФГВФО, або ліквідованому банку, а в підсумку залишилися з непогашеною сумою боргу і штрафами за несвоєчасну його оплату.

Після того, як в суді були показані докази наявності кредитного портфеля в "Фагор" посипалася лавина прохань про реструктуризацію заборгованості в зв'язку з недобросовісною поведінкою ФГВФО. Але, на жаль, ми змушені відмовляти в цьому, тому що афера, будемо так її називати, сталася без нашої участі, а ми в ній такі ж постраждалі, як і ці боржники", - пояснили в "Фагор".

У компанії нагадали, що шахрайством ФГВФО і незаконним збором грошей з людей вже зайнялася прокуратура.

"Нам відомо, що ФГВФО намагався перешкодити прокуратурі зробити виїмку документів з банку. Очевидно, що неспроста. Сподіваємося скоро побачити документальні підтвердження злочинів ФГВФО", - резюмували в "Фагор".

Нагадаємо, в матеріалах кримінального провадження зазначено, що співробітники ФГВФО незаконно збирали гроші з боржників банку "Михайлівський". Своїми діями вони завдали шкоди як колишнім клієнтам банку, так і компанії "Фагор".

"Слідством встановлено, що посадові особи тимчасової адміністрації ПАТ "Банк Михайлівський" під час ліквідаційної процедури за попередньою змовою здійснюють шахрайські дії відносно боржників банку в договірних зобов'язаннях, висуваючи їм неправомірні вимоги щодо сплати платежів за кредитними договорами, не маючи при цьому права кредитора в зв'язку з поступкою права вимоги за цими зобов'язаннями іншому (новому) кредитору - ТОВ "Фінансова компанія "Фагор". В результаті цих дій ТОВ "Фінансова компанія "Фагор", а також введенням в оману фізичними особами (сторонам в первинних зобов'язаннях) завдано збитків", - йдеться в матеріалах слідства.