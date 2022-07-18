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После шторма мины в Черном море могут дрейфовать

После шторма мины в Черном море могут дрейфовать

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 июля. УНН. Минная опасность в прибрежных зонах – повышена. На море два дня был шторм, мины могут дрейфовать, в том числе и на берег. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг", передает УНН.

Детали

Как отметили в ОК "Юг", в Черном море подстерегают 2 ракетных корабля с 16 крылатыми ракетами "Калибр", а также 3 вдк.

"Поэтому остается вероятность ракетных ударов на уровне – высокая, минная опасность в прибрежных зонах – повышена – на море 2 дня был шторм, мины могут дрейфовать, в том числе и к берегу", - говорится в сообщении.

В командовании призывали придерживаться алгоритмов и правил действий по воздушной тревоге, проверять достоверность полученной информации через подтверждение ее в официальных источниках.

Напомним 

В Одесской области мужчина подорвался на мине, когда зашел в море поплавать. В результате взрыва ему оторвало голову.

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