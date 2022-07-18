После шторма мины в Черном море могут дрейфовать
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Минная опасность в прибрежных зонах – повышена. На море два дня был шторм, мины могут дрейфовать, в том числе и на берег. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг", передает УНН.
Детали
Как отметили в ОК "Юг", в Черном море подстерегают 2 ракетных корабля с 16 крылатыми ракетами "Калибр", а также 3 вдк.
"Поэтому остается вероятность ракетных ударов на уровне – высокая, минная опасность в прибрежных зонах – повышена – на море 2 дня был шторм, мины могут дрейфовать, в том числе и к берегу", - говорится в сообщении.
В командовании призывали придерживаться алгоритмов и правил действий по воздушной тревоге, проверять достоверность полученной информации через подтверждение ее в официальных источниках.
Напомним
В Одесской области мужчина подорвался на мине, когда зашел в море поплавать. В результате взрыва ему оторвало голову.