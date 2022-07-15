Вирішив поплавати: в Одеській області чоловік підірвався на міні, йому відірвало голову
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. В Одеській області чоловік підірвався на міні, коли зайшов у море поплавати. Внаслідок вибуху йому відірвало голову. Про це повідомили оперативне командування "Південь" та речник Одеської ОВА Сергій Братчук, інформує УНН.
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"У прибережних водах одного з пляжів Одещини стався вибух. Ігноруючи застереження і заборону, нехтуючи заходами безпеки, місцевий житель вирішив поплавати в морі. Зайшовши в воду, чоловік підірвався на невідомому пристрої. Внаслідок вибуху сталася травматична ампутація голови", – ідеться у повідомленні ОК "Південь".
Речник Одеської ОВА Сергій Братчук зазначив, що чоловік підірвався на міні у свій день народження.
Нагадаємо
У Житомирській області на міні підірвалося авто лісників – загинуло двоє людей.