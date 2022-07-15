Вирішив поплавати: в Одеській області чоловік підірвався на міні, йому відірвало голову

Деталі

"У прибережних водах одного з пляжів Одещини стався вибух. Ігноруючи застереження і заборону, нехтуючи заходами безпеки, місцевий житель вирішив поплавати в морі. Зайшовши в воду, чоловік підірвався на невідомому пристрої. Внаслідок вибуху сталася травматична ампутація голови", – ідеться у повідомленні ОК "Південь".

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук зазначив, що чоловік підірвався на міні у свій день народження.

Нагадаємо

У Житомирській області на міні підірвалося авто лісників – загинуло двоє людей.