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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Вирішив поплавати: в Одеській області чоловік підірвався на міні, йому відірвало голову

Вирішив поплавати: в Одеській області чоловік підірвався на міні, йому відірвало голову

Київ • УНН

 • 218424 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. В Одеській області чоловік підірвався на міні, коли зайшов у море поплавати. Внаслідок вибуху йому відірвало голову. Про це повідомили оперативне командування "Південь" та речник Одеської ОВА Сергій Братчук, інформує УНН.

Деталі

"У прибережних водах одного з пляжів Одещини стався вибух. Ігноруючи застереження і заборону, нехтуючи заходами безпеки, місцевий житель вирішив поплавати в морі. Зайшовши в воду, чоловік підірвався на невідомому пристрої. Внаслідок вибуху сталася травматична ампутація голови", – ідеться у повідомленні ОК "Південь".

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук зазначив, що чоловік підірвався на міні у свій день народження.

Нагадаємо

У Житомирській області на міні підірвалося авто лісників – загинуло двоє людей.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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