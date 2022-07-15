Решил поплавать: в Одесской области мужчина подорвался на мине, ему оторвало голову
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. В Одесской области мужчина подорвался на мине, когда зашел в море поплавать. В результате взрыва ему оторвало голову. Об этом сообщили оперативное командование "Юг" и спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, информирует УНН.
Детали
"В прибрежных водах одного из пляжей Одесской области произошел взрыв. Игнорируя предостережения и запрет, пренебрегая мерами безопасности, местный житель решил поплавать в море. Зайдя в воду, мужчина подорвался на неизвестном устройстве. В результате взрыва произошла травматическая ампутация головы", – говорится в сообщении ОК "Юг".
Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук отметил, что мужчина подорвался на мине в свой день рождения.
Напомним
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