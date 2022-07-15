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Решил поплавать: в Одесской области мужчина подорвался на мине, ему оторвало голову

Решил поплавать: в Одесской области мужчина подорвался на мине, ему оторвало голову

Киев • УНН

 • 218423 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. В Одесской области мужчина подорвался на мине, когда зашел в море поплавать. В результате взрыва ему оторвало голову. Об этом сообщили оперативное командование "Юг" и спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, информирует УНН.

Детали

"В прибрежных водах одного из пляжей Одесской области произошел взрыв. Игнорируя предостережения и запрет, пренебрегая мерами безопасности, местный житель решил поплавать в море. Зайдя в воду, мужчина подорвался  на неизвестном устройстве. В результате взрыва произошла травматическая ампутация головы", – говорится в сообщении ОК "Юг".

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук отметил, что мужчина подорвался на мине в свой день рождения.

Напомним

В Житомирской области на мине подорвалось авто лесников – погибли два человека.

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