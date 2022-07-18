Після шторму міни у Чорному морі можуть дрейфувати
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Мінна небезпека у прибережних зонах – підвищена. На морі два дні був шторм, міни можуть дрейфувати, зокрема й до берегу. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь", передає УНН.
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Як зазначили в ОК "Південь", в Чорному морі чатують 2 ракетних кораблі із 16 крилатими ракетами "Калібр", а також 3 вдк.
"Тож залишається вірогідність ракетних ударів на рівні – висока, мінна небезпека у прибережних зонах – підвищена – на морі 2 дні був шторм, міни можуть дрейфувати, зокрема й до берегу", - йдеться в повідомленні.
У командуванні закликали дотримуватися алгоритмів і правил дій за повітряною тривогою, перевіряти достовірність отриманої інформації через підтвердження її в офіційних джерелах.
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