После санкций к Тимощуку: Шевченко стал новым рекордсменом в истории сборной Украины

Детали

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял решение применить жесткие санкции в бывшего футболиста национальной сборной Украины, а сейчас ассистента главного тренера санкт-петербургского "Зенита" Анатолия Тимощука. В частности, исключить Тимощука из официального реестра игроков сборных команд УАФ. После этого сборная Украины получила новый рекорд по количеству матчей, который шесть лет удерживал Тимощук.

Отныне рекордсменом сборной Украины по количеству матчей является Андрей Шевченко, который сыграл 111 матчей. Ему в спину дышит Андрей Ярмоленко, который имеет 106 сыгранных матчей в футболке национальной сборной.

Тройку лучших замкнул Андрей Пятов (101), а за ним разместились Русла Ротань (100), Олег Гусев (98) и Александр Шовковский (92).

Контекст

Лишить наград, званий и тренерской лицензии: УАФ огласил решение по Тимощуку.