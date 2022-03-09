Позбавити нагород, звань і тренерської ліцензії: УАФ оголосив рішення по Тимощуку
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Комітет з етики та чесної гри Української асоціації футболу зробив заяву щодо порушень Кодексу етики та чесної гри колишнім гравцем збірної країни Анатолієм Тимощуком, передає УНН з посиланням на сторінку УАФ у Facebook.
Деталі
З моменту початку військової агресії Росії проти України Анатолій Тимощук (виступав за російський ФК "Зеніт" (Санкт-Петербург) і починаючи з 2017 року працює в структурі клубу як тренер), колишній капітан збірної України, мало того що не зробив жодної публічної заяви із цього приводу, так ще й не зупинив свою співпрацю з клубом агресора. У той час, коли інший колишній клуб українця, ФК "Баварія" (Мюнхен), публікує заяви та проводить акції на підтримку України, Тимощук продовжує мовчати та працювати на клуб агресора. Таким свідомим вибором Тимощук завдає шкоди іміджу українського футболу та порушив одну із статей Кодексу етики та чесної гри УАФ.
Через порушення секретарю Кодексу етики та чесної гри УАФ доручено звернутися до КДК УАФ із наступними пропозиціями:
— позбавити Тимощука тренерської ліцензії рівня Pro, виданої Центром ліцензування УАФ;
— доручити адміністрації УАФ звернутися до органів державної влади щодо позбавлення Тимощука всіх
державних нагород та почесних звань;
— позбавити Тимощука всіх титулів переможця та срібного призера чемпіонату України, Кубку України,
Суперкубку України;
— виключити Тимощука з офіційного реєстру гравців збірних команд УАФ.
Доповнення
Тимощук є рекордсменом національної збірної України за кількістю проведених у її складі матчів, чемпіоном України, Німеччини, Росії, переможцем Ліги чемпіонів УЄФА, володарем Суперкубка УЄФА.
Нагадаємо
Під нові санкції ЄС проти Росії та Білорусі через напад на Україну потраплять 160 осіб.