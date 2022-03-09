Лишить наград, званий и тренерской лицензии: УАФ огласил решение по Тимощуку

Детали

С момента начала военной агрессии России против Украины Анатолий Тимощук (выступал за российский ФК "Зенит" (Санкт-Петербург) и начиная с 2017 года работает в структуре клуба как тренер), бывший капитан сборной Украины, мало того что не сделал ни одного публичного заявления по этому поводу, так еще и не остановил свое сотрудничество с клубом агрессора. В то время, когда другой бывший клуб украинца, ФК "Бавария" (Мюнхен), публикует заявления и проводит акции в поддержку Украины, Тимощук продолжает молчать и работать на клуб агрессора. Таким сознательным выбором Тимощук наносит ущерб имиджу украинского футбола и нарушил одну из статей Кодекса этики и честной игры УАФ.

За нарушение секретарю Кодекса этики и честной игры УАФ поручено обратиться в КДК УАФ со следующими предложениями:

— лишить Тимощука тренерской лицензии уровня Pro, выданной Центром лицензирования УАФ;

— поручить администрации УАФ обратиться в органы государственной власти о лишении Тимощука всех

государственных наград и почетных званий;

— лишить Тимощука всех титулов победителя и серебряного призера чемпионата Украины, Кубка Украины,

Суперкубка Украины;

— исключить Тимощука из официального реестра игроков сборных команд УАФ.

Дополнение

Тимощук является рекордсменом сборной Украины по количеству проведенных в ее составе матчей, чемпионом Украины, Германии, России, победителем Лиги чемпионов УЕФА, обладателем Суперкубка УЕФА.

Напомним

Под новые санкции ЕС против России и Беларуси из-за нападения на Украину попадут 160 человек.