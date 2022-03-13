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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

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Після санкцій до Тимощука: Шевченко став новим рекордсменом в історії збірної України

Після санкцій до Тимощука: Шевченко став новим рекордсменом в історії збірної України

Київ • УНН

 • 116479 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. Колишній форвард збірної України Андрій Шевченко став власником рекорду в історії національної чоловічої "жовто-блакитної" команди, передає УНН з посиланням на сайти телеканалів "Футбол 1/2/3".

Деталі

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ ухвалив рішення застосувати жорсткі санкції до колишнього футболіста національної збірної України, а нині асистента головного тренера санкт-петербурзького "Зеніта" Анатолія Тимощука. Зокрема, виключити Тимощука з офіційного реєстру гравців збірних команд УАФ. Після цього збірна України отримала новий рекорд за кількістю матчів, який шість років утримував Тимощук.

Відтепер рекордсменом збірної України за кількістю матчів є Андрій Шевченко, котрий зіграв 111 поєдинків. Йому в спину дихає Андрій Ярмоленко, який має 106 зіграних матчів у футболці національної збірної.

Трійку кращих замкнув Андрій Пятов (101), а за ним розмістилися Русла Ротань (100), Олег Гусєв (98) та Олександр Шовковський (92).

Контекст

Позбавити нагород, звань і тренерської ліцензії: УАФ оголосив рішення по Тимощуку.

Українські Національні Новини

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