Після санкцій до Тимощука: Шевченко став новим рекордсменом в історії збірної України
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Колишній форвард збірної України Андрій Шевченко став власником рекорду в історії національної чоловічої "жовто-блакитної" команди, передає УНН з посиланням на сайти телеканалів "Футбол 1/2/3".
Деталі
Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ ухвалив рішення застосувати жорсткі санкції до колишнього футболіста національної збірної України, а нині асистента головного тренера санкт-петербурзького "Зеніта" Анатолія Тимощука. Зокрема, виключити Тимощука з офіційного реєстру гравців збірних команд УАФ. Після цього збірна України отримала новий рекорд за кількістю матчів, який шість років утримував Тимощук.
Відтепер рекордсменом збірної України за кількістю матчів є Андрій Шевченко, котрий зіграв 111 поєдинків. Йому в спину дихає Андрій Ярмоленко, який має 106 зіграних матчів у футболці національної збірної.
Трійку кращих замкнув Андрій Пятов (101), а за ним розмістилися Русла Ротань (100), Олег Гусєв (98) та Олександр Шовковський (92).
Контекст
Позбавити нагород, звань і тренерської ліцензії: УАФ оголосив рішення по Тимощуку.